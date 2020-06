Kryminalni z Torunia odzyskali „identyfikator osobowy” pracownika przymusowego Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ustalili posiadacza i odzyskali metalową plakietkę identyfikacyjną najprawdopodobniej należącą do pracownika przymusowo zatrudnionego w czasie funkcjonowania obozu w IG Farbenindustrie. Przedmiot stanowi własność Skarbu Państwa. Wartościowy ze względu na kontekst historyczny obiekt został zabezpieczony i po zakończeniu postępowania będzie mógł zostać włączony do eksponatów Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w ramach swojej pracy ustalili mieszkańca województwa śląskiego, który posiadał metalową plakietkę identyfikacyjną najprawdopodobniej należącą do pracownika przymusowego przebywającego w jednym z podobozów macierzystego obozu koncentracyjnego Auchwitz – Birkenau. Specjaliści ustalili również, że osoba, której dane znajdują się na plakietce przetrwała pobyt i okres okupacji i zmarła w 2017 r. we Francji.

Należy zaznaczyć, że tego typu przedmiot jest zabytkiem. Osoba, u której policjanci odnaleźli taki przedmiot może być podejrzana o przywłaszczenie zabytku. W opinii fachowców przedmiot z całą pewnością jest dobrem kultury, spełnia ustawowe kryteria definicji zabytku i stanowi własność Skarbu Państwa.

Policjanci skontaktowali się z pracownikami Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu w celu ustalenia wartości historycznej odzyskanego przedmiotu. W opinii specjalistów tabliczka została określona jako oryginał pochodzący z okresu funkcjonowania obozu koncentracyjnego. Można przypuszczać, że przedmiot ten stanowił część bransoletki identyfikacyjnej. Zbiory Muzeum są w posiadaniu metalowych kart identyfikacyjnych pracowników przymusowych, natomiast ta odzyskana przez policjantów kryminalnych z Torunia jest o tyle wyjątkowa, że została wykonana ręcznie w odróżnieniu od pozostałych, które zostały wybite maszynowo. W opinii specjalistów przedmiot odzyskany dzięki staraniom kryminalnych z Torunia to metalowa plakietka identyfikacyjna najprawdopodobniej należąca do pracownika przymusowego zatrudnionego w IG Farben.https://pl.wikipedia.org/wiki/IG_Farben,http://www.holocaustresearchproject.org/economics/igfarben.html . Po wyjaśnieniu sprawy zabytek prawdopodobnie trafi do zbiorów muzealnych Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu.

Autor: podinsp. Wioletta Dąbrowska