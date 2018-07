Pijany wiózł autem dzieci znad jeziora Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego ze Świecia zatrzymali pijanego mężczyznę, którzy wiózł samochodem trójkę dzieci. Tłumaczył, że jedzie znad jeziora. Kierujący miał blisko 1,7 promila alkoholu w organizmie. Za przestępstwo to grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj (30.07.18) przed 20.00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świeciu, w trakcie patrolu gminy Lniano, zauważyli przejeżdżającego vw transportera. Mundurowi postanowili skontrolować kierującego, ponieważ zauważyli, że dzieci siedzące w nim są nieprawidłowo przewożone. Okazało się, że 44-letni mężczyzna miał blisko 1,7 promila alkoholu w organizmie. Nieodpowiedzialny kierowca trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

Dzisiaj (31.07.18) 44-letni mieszkaniec powiatu świeckiego usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co może trafić do więzienia nawet na 2 lata. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.

Autor: sierż. szt. Joanna Tarkowska