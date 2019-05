Agresor z tramwaju usłyszał zarzuty Data publikacji 01.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 45-latek z Bydgoszczy nie uniknie kary za agresywny atak na starszego mężczyznę w tramwaju. Wczoraj usłyszał zarzuty. Wymierzono mu także karę o co sam wnioskował składając wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Do zdarzenia w tramwaju doszło w ostatnią sobotę (27 kwietnia). Na filmie, który znalazł się w internecie można zobaczyć jak mężczyzna agresywnie atakuje starszego człowieka. Sprawa ta oburzyła wiele osób. Informacja o tym zajściu szybko dotarła do policjantów, którzy natychmiast zajęli się sprawą. Ustalili kim był pokrzywdzony, a także wytypowali ewentualnego sprawcę. Prokurator zdecydował o ściganiu podejrzanego. 45-letni agresor, zapewne wiedząc, że policjanci za chwilę do niego dotrą, sam zgłosił się do komisariatu. Wczoraj (30.04.) usłyszał zarzuty dokonania przestępstwa chuligańskiego naruszenia nietykalności cielesnej starszego mężczyzny i dobrowolnie poddał się karze. Prokurator zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonego, orzekł także o nawiązce pieniężnej na rzecz starszego mężczyzny oraz wymierzył 45-latkowi karę grzywny. To zapewne ostudzi krewkiego agresora.

Autor: podisp. Monika Chlebicz