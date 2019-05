X edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki wspólnie z bydgoskimi policjantami Data publikacji 23.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj (22 maja 2019) na terenie UKW w Bydgoszczy policjanci z bydgoskiej komendy wzięli udział w jubileuszowej X edycji Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Przedsięwzięcie co roku organizują bydgoskie uczelnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Collegium Medicum UMK, Wyższa Szkoła Gospodarki oraz Bydgoska Szkoła Wyższa.

Jak co roku bydgoscy policjanci wzięli czynny udział w przedsięwzięciu jakim jest Bydgoski Festiwal Nauki. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przygotowali wiele ciekawych atrakcji. podkom. Kamila Lupa - policjantka z Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP przeprowadziła bardzo ciekawe zajęcia dotyczące zabezpieczenia różnego rodzaju śladów kryminalistycznych. Najmłodsi dowiedzieli się, w jaki sposób i przy pomocy jakich narzędzi policyjny technik zabezpiecza ślady pozostawione np. przez złodzieja. Ponadto na każdego z odwiedzających policyjne stoisko czekała miła niespodzianka. Od każdego malucha został pobrany odcisk dłoni, na którym było widać ślady linii papilarnych. Wśród dzieci wzbudziło to duże zainteresowanie. Z ciekawością wysłuchały także kilku słów na temat codziennej pracy technika, a pamiątkowy odcisk zabrały ze sobą do domu.

Duże zainteresowanie wśród odwiedzających wzbudziło także Mobilne Centrum Monitoringu umieszczone w specjalnie przystosowanym do tego pojeździe. Dzieci z ciekawością zapoznawały się z wyposażeniem oraz wysłuchały kilku słów o pracy operatora MCM.

Mł.asp. Sebastian Rink z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KMP w Bydgoszczy rozmawiał dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Specjalnie do tego celu zabrał ze sobą mobilne miasteczko ruchu drogowego, dzięki któremu chętni mogli przećwiczyć przechodzenie przez jezdnię, a także przypomnieć sobie najważniejsze zasady obowiązujące pieszych poruszających się po drogach. Policjant przypomniał również o zaletach używania elementów odblaskowych, które należy nosić na odzieży wierzchniej, w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Na pamiątkę dzieci otrzymały od funkcjonariusza kolorowe elementy odblaskowe, które jak obiecały staną się stałym elementem ich ubioru.

Niewątpliwie największą atrakcją dla dzieciaków był jak zawsze pokaz posłuszeństwa policyjnego psa, który przeprowadził przewodnik psa służbowego asp. szt. Krzysztof Dąbrowski z KMP w Bydgoszczy. Przewodnik opowiedział także najmłodszym o najważniejszych zasadach, do których należy się stosować podczas kontaktu z obcym psem. Pokaz zakończył się gromkimi brawami dla przewodnika i jego przyjaciela.

Autor: mł. asp. Sebastian Rink/ Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy