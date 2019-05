Policjanci dbają o bezpieczeństwo podczas meczów FIFA U-20 WORLD CUP POLAND 2019 Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na stadionie w Bydgoszczy odbyły się kolejne mecze FIFA U-20 WORLD CUP POLAND 2019. W sobotę na murawie spotkały się reprezentacje Panamy i Mali, a w niedzielę Ekwadoru i Włoch. Bydgoszcz jest jednym z miast gospodarzy. Na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka odbędzie się łącznie siedem meczów. Nad bezpieczeństwem, podczas każdego z nich, będą czuwać policjanci.

Od minionego czwartku (23.05.2019) rozgrywany jest w Polsce Turniej Mistrzostw Świata w piłce nożnej FIFA U20 World Cup. Podczas turnieju rywalizują ze sobą 24 zespoły z całego świata, a mecze rozgrywane będą na sześciu stadionach, w tym na bydgoskim stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy ul. Gdańskiej 163. W Bydgoszczy zostanie rozegranych łącznie siedem meczów (sześć meczów fazy grupowej oraz mecz fazy pucharowej) m.in. z udziałem drużyn Francji i Włoch.

W sobotę (25.05) na murawie spotkały się reprezentacje Panamy i Mali, a w niedzielę (26.05) Ekwadoru i Włoch. Spotkania w ramach rozgrywek skupiły uwagę wielu kibiców, szczególnie niedzielny mecz. Obejrzało go ponad 6 tysięcy kibiców.

Jak zawsze przy takich imprezach funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni byli obecni na terenie całego miasta. Zabezpieczali trasy dojazdowe, okolice stadionu, kierowali ruchem na głównych skrzyżowaniach. Wspólne kibicowanie mundurowi obserwowali także z Mobilnego Centrum Monitoringu. Podczas zabezpieczenia nie odnotowano żadnych incydentów.

Bydgoscy stróże prawa wspierani byli przez policjantów z komend powiatowych oraz z oddziału prewencji w Bydgoszczy, a także przez funkcjonariuszy innych służb.

Przed nami jeszcze cztery mecze na terenie Bydgoszczy. Będzie to też czas wytężonej pracy dla bydgoskich policjantów. Najbliższy, w którym zmierzą się ze sobą zespoły Panamy i Francji zaplanowany jest na wtorkowe popołudnie (28.05.2019). Stróże prawa będą dbali, by każdy z uczestników meczu bez przeszkód dotarł na stadion, a potem równie bezpiecznie powrócił do domu.

Autor: mł. asp. Marcin Zimmermann/ podkom. Lidia Kowalska