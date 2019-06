Ponad kilogram marihuany zabezpieczony przez policjantów z bydgoskiej komendy Data publikacji 12.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Bydgoscy policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość narkotykową i pseudokibiców zatrzymali mieszkańca Bydgoszczy, który posiadał w domu narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego ponad kilogram marihuany o czarnorynkowej wartości niemal 68 tysięcy złotych, a także sadzonki konopi indyjskich i inne przedmioty związane z przestępczym procederem.

Zatrzymanie 29-latka, który miał znaczną ilość narkotyków to kolejna sprawa prowadzona przez policjantów wydziału narkotykowego bydgoskiej komendy. Ich działania zaczęły się od ustaleń na temat bydgoszczanina, który w miejscu zamieszkania ma posiadać zabronione substancje.

Funkcjonariusze przystąpili do działania i w miniony poniedziałek (10.06.2019) pojechali pod wskazany adres. Podejrzewanego mężczyznę zastali w miejscu zamieszkania na bydgoskim Błoniu. Po przedstawieniu powodu swojej wizyty, przeprowadzili przeszukanie, które potwierdziło ich podejrzenia. W jednym z pomieszczeń w domu mundurowi ujawnili łącznie ponad 1,3 kg suszu roślinnego. Wstępne badanie wykazało, że jest to marihuana o czarnorynkowej wartości niemal 68 tysięcy złotych, z której można przygotować ponad 1300 działek tego narkotyku. Ponadto policjanci zabezpieczyli tam 24 sadzonki konopi indyjskich, sprzęt, nawozy i inne środki chemiczne służące do ich uprawy, wagę elektroniczną oraz telefony komórkowe. Ich 29-letni właściciel został zatrzymany. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Śledczy z komisariatu na bydgoskim Błoniu, którzy prowadzą postępowanie w tej sprawie, przedstawili mężczyźnie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich. Zgromadzony materiał dowodowy trafił wczoraj (11.06.2019) do prokuratora celem zastosowania wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego. Prokurator zdecydował, że bydgoszczanin zostaje objęty policyjnym dozorem i będzie musiał stawiać się w komisariacie.

Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: podkom. Lidia Kowalska

Publikacja: podkom. Lidia Kowalska